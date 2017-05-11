Боевики обстреляли морских пехотинцев в Широкином из бронетехники, танков и "Градов"

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Террористы атаковали украинских морпехов из танков, БМП, БТР и даже "Градов" Vk.com/pravdadnr_tk

принимали решение об открытии адекватного огня в ответ

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 10 мая, 37 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются. В ряде случаев, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры

На мариупольском направлении боевики из переносных реактивных систем "Град -П", минометов калибра 82 мм, вооружения танка, БМП, БТР, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции морских пехотинцев вблизи Широкино. Минометным огнем калибра 82 мм террористы накрыли защитников Красногоровки. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты били по опорным пунктам бойцов ВСУ вблизи Водяного. По морским пехотинцам в районе Гнутово боевики стреляли из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Под обстрел из пулеметов крупных калибров и гранатометов попали Павлополь и Новоселовка Вторая.

На донецком направлении огнем из минометов калибра 120 мм оккупанты накрыли опорные пункты украинских военных вблизи шахты "Бутовка". Из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики стреляли по защитникам Зайцево, а по защитникам Авдеевки - из минометов калибра 82 мм и пулеметов крупных калибров. Под обстрел из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попало Новгородское. Огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров террористы вели по бойцам ВСУ под Каменкой. Опорные пункты вблизи Троицкого они обстреливали из вооружения БМП, а позиции в районе Песков – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении под обстрел из минометов калибра 120 мм и противотанковых гранатометов попала Новоалександровка. Из гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по защитникам Валуйского и Новозвановки, а защитников Крымского обстреливали из автоматических гранатометов.

Напомним, накануне боевики 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В течение дня террористы активно применяли минометы запрещенных Минскими договоренностями калибров, а вблизи Широкиного использовали "Грады".

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".