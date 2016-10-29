Боевики обстреляли мобильную группу ГФС в Донбассе

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Три члена группы получили ранения.

Боевики стреляли из стрелкового оружия и СПГ vk/club_donbasskih

Мобильная группа Государственной фискальной службы Украины попала под обстрел российско-террористических войск в районе несения службы возле населенного пункта Лопаскино на Луганщине.

"Фантомовцы отслеживали канал переправки грузов через линию разграничения по реке Северский Донец. Огонь террористы открыли с противоположного берега реки из стрелкового оружия и СПГ", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что во время обстрела три члена экипажа группы получили ранения.

В ГПСУ добавили, что пограничный наряд после получения информации об обстреле, отправился на помощь.

О данной ситуации также сообщили военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

В ГПСУ подчеркнули, что благодаря скоординированным действиям с военными спасли двоих раненых сотрудников ГФС и оказали первую медицинскую помощь.

Еще одного раненого эвакуировали военнослужащие ВСУ.

Ранее сообщалось, что колонна из трех автомобилей наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне проведения антитеррористической операции на подъезде к нулевому блокпосту Вооруженных сил Украины попала под обстрел.

Напомним, что во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.