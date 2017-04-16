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Боевики обстреляли Марьинку из минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра

16 апреля в 08:47

Ситуация в зоне АТО остается напряженной, но контролируемой украинскими военными.

АТО мина
Марьинка попала под минометный огонь
Пресс-центр АТО/Facebook
Российско-террористические войска в течение минувших суток, 15 апреля, 29 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация остается неспокойной, но контролируемой.

На мариупольском направлении боевики накрыли огнем из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов Марьинку. Здесь также работали вражеские снайперы. По позициям морских пехотинцев в районе Водяного оккупанты били из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. А по морпехам в Широкином – из вооружения БМП и стрелкового оружия. В Павлополе террористы стреляли из гранатометов, а в Гнутовом и Чермалыке – из крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении оккупанты из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли Авдеевку и Пески. Опорные пункты украинских военных вблизи Луганского боевики накрыли огнем из гранатометов, вблизи Опытного - из пулеметов, а возле Каменки – из стрелкового оружия. В Троицком активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении боевики из автоматических гранатометов стреляли по бойцам ВСУ возле Лобачевого, а в Новоалександровке использовали стрелковое оружие.

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Напомним, накануне террористы 16 раз обстреляли силы АТО, вопреки "пасхальному" перемирию.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников.

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики обстрел военный АТО Украина
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