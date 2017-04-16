Боевики обстреляли Марьинку из минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра

Ситуация в зоне АТО остается напряженной, но контролируемой украинскими военными.
На мариупольском направлении боевики накрыли огнем из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов Марьинку. Здесь также работали вражеские снайперы. По позициям морских пехотинцев в районе Водяного оккупанты били из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. А по морпехам в Широкином – из вооружения БМП и стрелкового оружия. В Павлополе террористы стреляли из гранатометов, а в Гнутовом и Чермалыке – из крупнокалиберных пулеметов.
На донецком направлении оккупанты из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли Авдеевку и Пески. Опорные пункты украинских военных вблизи Луганского боевики накрыли огнем из гранатометов, вблизи Опытного - из пулеметов, а возле Каменки – из стрелкового оружия. В Троицком активизировались вражеские снайперы.
На луганском направлении боевики из автоматических гранатометов стреляли по бойцам ВСУ возле Лобачевого, а в Новоалександровке использовали стрелковое оружие.
Напомним, накануне террористы 16 раз обстреляли силы АТО, вопреки "пасхальному" перемирию.
12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников.ZN.UA