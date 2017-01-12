Боевики обстреляли Красногоровку из минометов и ранили местного жителя

Интернат и больницу Марьинки оккупанты обстреливали из минометов и БМП.

Боевики обстреляли из минометов два поселка на мариупольском направлении Пресс-центр АТО/Facebook

Поздним вечером в среду, 11 января, боевикиобстреляли из минометов жилые кварталы Красногоровки Донецкой области. В результате обстрелов ранения получил местный житель, сообщил начальник областной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"С 23.00 боевики расстреливают минометами жилой сектор Красногоровки. В результате прямого попадания в жилой пятиэтажный дом по ул. Суворова, получил тяжёлое ранение мужчина 1950 г.р. Сотрудники полиции оказывают медицинскую помощь", – написал Аброськин.

Перед тем как обстрелять Красногоровку, террористы открывали огонь по Марьинке. Как сообщил народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза, оккупанты били из минометов и орудий БМП в направлении местного интерната и больницы.

"Информации о раненных или, не дай Бог, погибших пока нет. Последствия обстрелов оценить тяжело. Ждем утра", – написал политик на своей странице в Facebook.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

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