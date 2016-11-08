Боевики обстреляли КПВВ "Майорск" из 120-мм минометов

Огонь велся со стороны оккупированной Горловки.

КПВВ "Майорск" снова попал под обстрелы ZN.UA

Российско-террористические войска обстреляли контрольный пункт "Майорск" из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов.

"Огонь боевики начали в 21 час со стороны Горловки, находящейся на неподконтрольной территории. Они использовали 120-мм минометы. В результате обстрела несколько мин разорвались рядом с территорией КПВВ", - сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что на момент обстрела пропускные операции в то время на данном дорожном коридоре уже не осуществлялись, поэтому никто из гражданских лиц не пострадал.

Накануне террористы обстреляли Водяное и Гнутово из минометов и ствольной артиллерии. Всего боевики за сутки 50 раз обстреляли позиции ВСУ на Востоке Украины.

Напомним, во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.