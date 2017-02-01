Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка" в Донецкой области

Обстрел осуществлялся со стороны оккупированной Александровки.

Боевики обстреляли КП на линии разграничения в Донецкой области dpsu.gov.ua

Российско-террористические войска около получаса обстреливали КПВВ "" на линии разграничения в Донбассе вечерм 31 января, сообщает Госпогранслужба Украины.

"Огонь террористы открыли в 18:40 из стрелкового оружия. Обстрел осуществлялся со стороны населенного пункта Александровка, находящегося на временно неподконтрольной территории", – указывается в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что во время обстрела на КПВВ не было граждан и транспортных средств, и в ходе обстрела никто не пострадал. Пограничники ответного огня по противнику не открывали.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле данного населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов боевиов нарушено тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод. В ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение, утром началась эвакуация. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".