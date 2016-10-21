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Боевики обстреляли Авдеевку из танка и ствольной артиллерии

21 октября в 07:59

На мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов.

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Противник вел провокации по всей линии разграничения
vk.com/strelkov_info
Незаконные вооружение формирования за сутки 41 раз открывали огонь по позициям украинских военных, сообщает пресс-центр штабу АТО в пятницу, 21 октября. 

На мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов – 26 случаев нарушения режима прекращения огня. В районе Павлополя боевики вели обстрел из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в Красногоровке, Широкино, Марьинке и Терамчуке открывали огонь по позициям сил АТО из минометов калибров 120 мм и 82мм. 

На луганском направлении зафиксировано девять нарушений "режима тишины". НВФ обстреливали Новозвановку и Трехизбенку из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. В районе Станице-Луганской боевики использовали минометы 82 калибра. 

На донецком направлении зафиксировано шесть обстрелов по позициям ВСУ. 

"По защитниках Луганского обстрелы продолжались из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов, а в Авдеевке к указанному оружию российско-оккупационные войска добавили огонь из вооружения танка, ствольной артиллерии калибров 152 мм и 122мм, минометов обоих калибров", - сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместнойразработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел боевики АТО Мариуполь
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