Боевики обстреляли Авдеевку из танка и ствольной артиллерии

На мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов.
На мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов – 26 случаев нарушения режима прекращения огня. В районе Павлополя боевики вели обстрел из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в Красногоровке, Широкино, Марьинке и Терамчуке открывали огонь по позициям сил АТО из минометов калибров 120 мм и 82мм.
На луганском направлении зафиксировано девять нарушений "режима тишины". НВФ обстреливали Новозвановку и Трехизбенку из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. В районе Станице-Луганской боевики использовали минометы 82 калибра.
На донецком направлении зафиксировано шесть обстрелов по позициям ВСУ.
"По защитниках Луганского обстрелы продолжались из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов, а в Авдеевке к указанному оружию российско-оккупационные войска добавили огонь из вооружения танка, ствольной артиллерии калибров 152 мм и 122мм, минометов обоих калибров", - сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО.разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области. ZN.UA