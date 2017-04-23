Боевики обстреляли Авдеевку из минометов, один украинский военный погиб

Террористы стреляли по опорным пунктам бойцов ВСУ вопреки режиму "тишины".
В штабе также рассказали о том, что на данном направлении оккупанты применяли минометы калибра 120 мм, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Напомним, накануне боевики 25 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Наиболее ожесточенные бои велись на донецком направлении, где оккупанты применяли минометы, стрелковое оружие и бронетехнику.
12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников.ZN.UA