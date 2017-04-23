Боевики обстреляли Авдеевку из минометов, один украинский военный погиб

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Террористы стреляли по опорным пунктам бойцов ВСУ вопреки режиму "тишины".

Под Авдеевкой погиб защитник Украины Укринформ

Террористы в зоне проведения антитеррористической операцииодной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи неподалеку от Авдеевки. В результате обстрела погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе штаба АТО.

В штабе также рассказали о том, что на данном направлении оккупанты применяли минометы калибра 120 мм, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, накануне боевики 25 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Наиболее ожесточенные бои велись на донецком направлении, где оккупанты применяли минометы, стрелковое оружие и бронетехнику.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников.