Боевики обстреляли Авдеевку и Павлополь из 152-мм артиллерии

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Также в Авдеевке террористы применяли 122-мм артиллерию, 82-мм и 120-мм минометы, вооружение танка, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Боевики снова участили обстрелы позиций сил АТО Facebook/Gennadiy Dubovoy

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 22 октября, 33 раза открывали огонь по позициям украинских военных , сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наибольшее количество вооруженных провокаций зафиксировано на мариупольском направлении – 22 обстрела.

"В районах Марьинки и Красногоровки противник использовал минометы 82 и 120 калибров, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие. Вблизи Павлополя обстрелы со стороны боевиков продолжались из ствольной артиллерии калибра 152 мм и минометов обоих калибров, а в направлении Талаковки, Гнутово и Широкино вел огонь вражеский снайпер", - говорится в сообщении на официальной странице штаба в Facebook.

На донецком направлении боевики совершили 8 обстрелов.

"В Новгородском и Нижнем Лозовом российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов огонь БМП, минометы калибра 82мм, а в Луганском и Зайцево - минометы 120 калибра", - отмечают в штабе.

Кроме того, горячей точной остается Авдеевка. По данным штаба, в данном районе террористы вели огонь из артиллерии 122 и 152 калибров, минометов калибров 82 мм и 120 мм, вооружения танка, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия.

Вместе с тем, на Луганском направлении боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.

"В районе Новотошковского противник обстрелял подразделения сил АТО из пулеметов различных систем, а в Крымском - из минометов калибра 120 мм", - подытожили в штабе.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.