Боевики оборудуют возле Горловки позиции для двух артиллерийских батарей – ИС

Противник намерен разместить южнее полосы Горловка-Енакиево 12 артиллерийских орудий и бронетехнику.

Боевики усиливают свои позиции возле Горловки VK/Фёдор Болдырев

Российско-террористические силы приступили к инженерному оборудованию позиций для по меньшей мере двух батарей ствольной артиллерии в районе оккупированной Горловки, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Оккупанты ведут инженерное оборудование новых позиций для артиллерии в районе южнее полосы Горловка-Енакиево (севернее н.п. Алмазное). Позиции оборудуются для минимум двух батарей ствольной артиллерии (12 ед)", – написал он в Facebook.

Тымчук также сообщил, что противник готовится перебросить в данный район танковые подразделения.

В октябре группа ИС сообщала, что российско-террористические войска на приморском направлении усиливают свою тактическую группу на участке Докучаевск – Александровка. Так, южнее поселка Александровка фиксировалась артиллерийская группа противника: 4 орудия Д-30А и 3 ед. 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика".

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в оккупированных районах Донбасса находится более 700 российских танков, 1250 артиллерийских систем, более 1000 БТРов и 300 систем залпового огня.