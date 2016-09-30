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Боевики нарушают "режим тишины" даже на пилотных участках – Генштаб

30 сентября в 10:38

Отвод войск и тяжелого вооружения от линии разграничения возможен только при условии устойчивого прекращения огня

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Боевики не прекращают обстрелы на определенных для отвода войск участках
ДАН
Боевики не прекращают обстрелы и провокации даже на определенных для отвода войск участках Донбасса, заявил начальник Генерального штаба Виктор Муженко на встрече с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александром Хугом.

"Украинские войска строго соблюдают режим прекращения огня, зато со стороны противника, даже на определенных для отвода войск участках, не прекращаются обстрелы и провокации", - сказал он.

При этом начальник Генштаба подчеркнул, что "отвод войск и тяжелого вооружения от линии разграничения возможен только при условии устойчивого прекращения огня".

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Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги войска боевики режим прекращение разграничение ОБСЕ
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