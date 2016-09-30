Боевики нарушают "режим тишины" даже на пилотных участках – Генштаб

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Отвод войск и тяжелого вооружения от линии разграничения возможен только при условии устойчивого прекращения огня

Боевики не прекращают обстрелы на определенных для отвода войск участках ДАН

"Украинские войска строго соблюдают режим прекращения огня, зато со стороны противника, даже на определенных для отвода войск участках, не прекращаются обстрелы и провокации", - сказал он.

При этом начальник Генштаба подчеркнул, что "отвод войск и тяжелого вооружения от линии разграничения возможен только при условии устойчивого прекращения огня".

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Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.