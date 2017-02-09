Боевики нарушают режим перемирия вдоль всей линии разграничения - штаб

Террористы игнорируют решение Трехсторонней контактной группы о прекращении огня в зоне АТО.

Боевики не хотят соблюдать режим "тишины" Пресс-центр АТО/Facebook

Российско-террористические войска продолжают обстрелы позиций украинских военных вдоль всей линии разграничения в зоне АТО, вопреки договоренностямо прекращении огня с полуночи 5 февраля, сообщают в штабе АТО.

"Состоянием на 15:00 противник совершил 34 обстрела позиций украинских войск с применением широкого спектра имеющегося вооружения, в том числе и из запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

Наибольшая вражеская активность зафиксирована на донецком направлении в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Опытное, Пески, Верхнее Торецкое и шахты "Бутовка".

"Несоблюдение боевиками указанных договоренностей свидетельствует о том, что российская сторона, которая согласовала режим прекращения огня, в настоящее время их действия не контролирует", - отмечают в штабе.

В свою очередь Вооруженные Силы Украины огонь в ответ не открывают.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".