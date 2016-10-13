Боевики накрыли артиллерийским огнем Водяное под Мариуполем

Обстрел из 152-мм гаубиц велся, вероятно, из оккупированной Саханки.

Оккупанты обстреляли поселок на мариупольском направлении из крупного калибра google.com

Боевики российско-террористических формирований обстреляли поселок Водяное Волновахского района Донецкой области изкалибра 152 мм.

Обстрел начался около 20:00 в среду, 12 октября, сообщил пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Мариуполь" Александр Киндсфатер, передает Hromadske.ua. Террористы ведут огонь, вероятно, из оккупированной Саханки.

В результате обстрела произошел пожар, разрушены несколько домов. Информация о раненых и погибших уточняется.

Украинские военнослужащие находятся в боевой готовности, отвечая огнем на обстрелы боевиков.

Как сообщалось, в среду террористы активизировались на всех направлениях. Наиболее сложная обстановка сохраняется на мариупольском направлении, где оккупанты активно применяют запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Обязательным условием для начала разведения сил является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорированиесоглашения о разведении сторон в Донбассе. Противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.