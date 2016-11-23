Боевики маскируют артиллерию на приморском направлении - ИС

Разведку и доразведку целей в интересах этой артгруппы ведёт специальное подразделение, в составе которого находятся кадровые военнослужащие ВС РФ.

Боевики активно используют для обстрелов на приморском направлении до 25 орудий и САУ Василий Артюшенко, ZN.UA

Российско-террористические войска маскируют артиллерию на приморском направлении, в районе посёлков Патриотичное и Приморское, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"После обстрелов оккупанты отводят артиллерию в так называемые районы отстоя (оборудованы капонирами и средствами маскировки), где артиллерийские расчеты получают боеприпасы и готовятся к следующей стрельбе. Позиции и объекты для стрельбы выбирают заранее", - пишет он.

Тымчук также отмечает, что всего на участке от Павлополя до Широкино попеременно оперирует три огневых подразделения уровня батареи каждое (4-5 орудий, иногда 6 единиц).

"Всего активно используется для обстрелов до 25 орудий и САУ (122-мм гаубицы Д-3030А и САУ 2С1 и 2С3 (122-мм и 152-мм соответственно). Разведку и доразведку целей в интересах этой артгруппы ведёт специальное подразделение артиллерийской разведки, укомплектованное кадровыми военнослужащими ВС РФ", - добавляет координатор "ИС".

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

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