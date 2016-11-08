Топ Новости
<
>

Боевики "ЛНР" взяли в заложники фанатов "Зари" - СМИ

8 ноября в 12:05

Четырех фанатов луганского футбольного клуба обвинили в создании подпольного батальона "Азов" и шпионаже.

Боевики днр_15
В Луганске террористы взяли в заложники фанатов ФК Заря
vk.com/strelkov_info
Боевики "ЛНР" взяли в заложники четырех фанатов футбольного клуба "Заря".

"Ребята из Ультрас Зари, среди которых Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров сейчас сидят в подвале", - сообщает ЛІГА.net со ссылкой на источник, проживающий в оккупированном Луганске.

Террористы обвиняют ребят из ультрас "Зари" якобы в создании подпольного батальона "Азов" и шпионаже.

Также, как сообщает издание, несколькими днями ранее боевики также взяли в заложники парня, который сделал селфи с украинским флагом у себя на лоджии и поделился фото со своей знакомой. Последняя и сдала его боевикам.

Читайте также: СБУ вынуждена искать нестандартные способы для освобождения заложников из плена боевиков - Тандит

Ранее боевики "ЛНР" захватили в заложники судью Апелляционного суда Луганской области Виталия Руденко и предъявили ему обвинения в "государственной измене".

По материалам: liga.net
Читайте также
Тэги боевики заложник Луганск ЛНР ультрас футбол
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.57
EUR 28.29
Последние новости