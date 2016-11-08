Боевики "ЛНР" взяли в заложники фанатов "Зари" - СМИ

Четырех фанатов луганского футбольного клуба обвинили в создании подпольного батальона "Азов" и шпионаже.

В Луганске террористы взяли в заложники фанатов ФК Заря vk.com/strelkov_info

Боевики "ЛНР" взяли в заложники четырех фанатов футбольного клуба "Заря".

"Ребята из Ультрас Зари, среди которых Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров сейчас сидят в подвале", - сообщает ЛІГА.net со ссылкой на источник, проживающий в оккупированном Луганске.

Террористы обвиняют ребят из ультрас "Зари" якобы в создании подпольного батальона "Азов" и шпионаже.

Также, как сообщает издание, несколькими днями ранее боевики также взяли в заложники парня, который сделал селфи с украинским флагом у себя на лоджии и поделился фото со своей знакомой. Последняя и сдала его боевикам.

Ранее боевики "ЛНР" захватили в заложники судью Апелляционного суда Луганской области Виталия Руденко и предъявили ему обвинения в "государственной измене".