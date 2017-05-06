Боевики "ЛНР" вернули Украине тела трех погибших бойцов ВСУ

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Погибшие военнослужащие ценой собственных жизней спасли своего раненного боевого товарища, говорится в сообщении штаба АТО.

Украине передали тела трех погибших бойцов АТО Сайт ДнепрОГА

Представители ОРЛО передали украинской стороне тела трех украинских военнослужащих, погибших в районе Светлодарской дуги, сообщили в штабе

"В рамках гуманитарного проекта "ЭВАКУАЦИЯ 200", на подконтрольную Украине территорию возвращены тела трех военнослужащих, погибших в районе Светлодарской дуги. Процедура возвращения тел героев началась сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников. Представители ОРЛО постоянно меняли время передачи, и только на 5 день тела погибших военнослужащих удалось вернуть", – говорится в сообщении пресс-центра штаба в Facebook.

Отмечается, что погибшие военные ценой собственной жизни спасли своего раненного боевого товарища.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.