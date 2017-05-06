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Боевики "ЛНР" вернули Украине тела трех погибших бойцов ВСУ

6 мая в 13:17

Погибшие военнослужащие ценой собственных жизней спасли своего раненного боевого товарища, говорится в сообщении штаба АТО.

погибшие потери
Украине передали тела трех погибших бойцов АТО
Сайт ДнепрОГА
Представители ОРЛО передали украинской стороне тела трех украинских военнослужащих, погибших в районе Светлодарской дуги, сообщили в штабе АТО.

"В рамках гуманитарного проекта "ЭВАКУАЦИЯ 200", на подконтрольную Украине территорию возвращены тела трех военнослужащих, погибших в районе Светлодарской дуги. Процедура возвращения тел героев началась сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников. Представители ОРЛО постоянно меняли время передачи, и только на 5 день тела погибших военнослужащих удалось вернуть", – говорится в сообщении пресс-центра штаба в Facebook.

Отмечается, что погибшие военные ценой собственной жизни спасли своего раненного боевого товарища.

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Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги погибшие АТО военнослужащие
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