Боевики "ЛНР" устроили перестрелку с российскими кураторами, есть жертвы – разведка

Оккупанты недовольны действиями командования и увольняются. Остановить их не могут даже усиление военной дисциплины в подразделениях и угрозы отмены льгот.

В подразделениях боевиков усилена военная дисциплина Facebook/Gennadiy Dubovoy

В отношениях междуна передовых позициях и командным составом российских оккупационных войск растет напряженность, отмечают в Главном Управлении Разведки Министерства обороны Украины.

"26 декабря этого года на одной из передовых позиций 7-ой отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК (Луганск) ВС РФ между офицерами, которые прибыли для контроля, и военнослужащими, которые находились на боевых позициях в состоянии алкогольного опьянения, произошло вооруженное столкновение, в результате чего один военнослужащий был убит, еще несколько получили ранения", - говорится в сообщении пресс-службы ГУР МОУ, опубликованном на странице в Facebook.

По данным разведчиков, в подразделениях боевиков усилены меры контроля военной дисциплины, а также увеличена ответственность за потерю материальных средств, в том числе оружия и боеприпасов.

"Командованием 1-ой отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1-го АК (Донецк) ВС РФ применяются меры по усилению контроля военной дисциплины и ответственности за потерю оружия, боеприпасов и материальных средств", - отмечается в сообщении.

С понедельника в бригаде действует казарменное положение, для боевиков, в том числе офицеров, введен ряд ограничений.

"26 декабря этого года бригада переведена на казарменное положение, личному составу (в том числе офицерам) запрещены любые выходы за пределы расположения подразделений и сообщено об отмене льгот в случае увольнения по состоянию здоровья или по ранению (инвалидность), полученному в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в пресс-службе разведки.

Несмотря на предпринятые командованием меры, среди личного состава бригады растет недовольство действиями командиров. Более 30 боевиков даже заявили о желании уволиться, несмотря на перспективу потери льгот.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".