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Боевики "ЛНР" сбили беспилотник российских военных — разведка

27 апреля в 11:03

Террористы продолжают терять технику из-за несогласованности между подразделениями.

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Террористы продолжают терять технику из-за несогласованности собственных действий
Facebook/Gennadiy Dubovoy
Боевики террористической группировки "ЛНР" из-за низкого взаимодействия между подразделениями, из зенитной установки обстреляли беспилотный летательный аппарат российских военных, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"26 апреля э.г. расчетом зенитной установки ЗУ-23-2 с передовых позиций 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) обстрелян беспилотный летательный аппарат российского производства "Орлан-10" из состава отдельной роты беспилотных летательных аппаратов 2 АК ВС РФ", - говорится в сообщении ГУР.

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Напомним, ранее между местными боевиками из состава "9-го омсп мп" и прибывшими наемниками из Чечни вспыхнул конфликт из-за утечки информации относительно финансового обеспечения. Так, террористы узнали о том, что за боевые действия на востоке Украины чеченцы будут получать не 15, а 80 тысяч рублей в месяц.

Ранее в разведке сообщили, что боевики террористической группировки "ДНР" возмущены отношением российского оккупационного командования.

 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия боевики разведка обстрел ЛНР
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