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Боевики "ЛНР" обстреляли жилой квартал Ирмино

14 января в 12:15

Обстрелы осуществлялись с целью обвинения украинской стороны.

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Боевики "ЛНР" обстреливают населенные пункты, которые находятся под их контролем
vk/club_donbasskih

Боевики террористической организации "ЛНР" обстреляли жилой сектор подконтрольного населенного пункта Ирмино, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Отмечается, что за последние трое суток боевики в Луганской области обстреливали украинские позиции и населенные пункты, которые находятся под их контролем.

"Указанное осуществлялось с целью обвинения украинской стороны в обстрелах мирного населения. Очередной такой провокацией стали обстрелы противником в ночь на 14 января жилых помещений в городе Ирмино, что представляло угрозу жизни и здоровью мирных граждан", - говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

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Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел АТО Украина боевики ЛНР
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