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Боевики "ЛНР" ищут шпионов среди местного населения - Тымчук

19 сентября в 11:44

В  селах прифронтовой зоны Луганской области боевики "ЛНР" проводят специальные рейды.

тымчук
В “ЛНР” ищут шпионов среди местного населения
facebook.com/dmitry.tymchuk

"Министерство государственной безопасности ЛНР"  провело ряд рейдов в населенных пунках прифронтовой зоны, с целью выявления "украинских шпионов и диверсантов", сообщил  Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление" на своей странице в Facebook.

Также он отметил, что в циркуляре командования "2-го АК ЛНР" говорится о необходимости соблюдения мер маскировки при передвижении частей и подразделений в связи с тем, что "прифронтовая полоса обильно засорена проукраинскими информаторами из числа местного населения".

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Ранее сообщалось, что в "ЛНР" с целью выкупа похищают местных жителей за "шпионаж в пользу Украины".Боевикам в Донбассе мерещатся прошедшие подготовку в "центрах НАТО" "украинские диверсанты".

По материалам: ZN.UA
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Тэги ЛНР боевики шпион
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