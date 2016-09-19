Боевики "ЛНР" ищут шпионов среди местного населения - Тымчук

В селах прифронтовой зоны Луганской области боевики "ЛНР" проводят специальные рейды.

В “ЛНР” ищут шпионов среди местного населения facebook.com/dmitry.tymchuk

"Министерство государственной безопасности ЛНР" провело ряд рейдов в населенных пунках прифронтовой зоны, с целью выявления "украинских шпионов и диверсантов", сообщил Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление" на своей странице в Facebook.

Также он отметил, что в циркуляре командования "2-го АК ЛНР" говорится о необходимости соблюдения мер маскировки при передвижении частей и подразделений в связи с тем, что "прифронтовая полоса обильно засорена проукраинскими информаторами из числа местного населения".

Ранее сообщалось, что в "ЛНР" с целью выкупа похищают местных жителей за "шпионаж в пользу Украины".Боевикам в Донбассе мерещатся прошедшие подготовку в "центрах НАТО" "украинские диверсанты".