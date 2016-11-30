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Боевики из минометов калибра 120 и 82-мм и гранатометов обстреляли Авдеевку

30 ноября в 07:45

Всего за минувшие сутки позиции сил АТО были обстреляны боевиками 31 раз.

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На мариупольском направлении из минометов обстреливали Широкино и Красногоровку
ДАН
В прошедшие сутки российско-оккупационные войска из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и гранатометов обстреливали Авдеевку.

"Позже, опять же на донецком направлении, из гранатометов различных систем - Опытное и Каменку", - говорится в сообщении пресс-центра АТО в среду, 30 ноября.

На луганском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Крымскому, Балке Кошарной и Новозванивци. Под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Станица Луганская.

На мариупольском направлении из минометов обстреливали Широкино и Красногоровку, из вооружения БМП - Новогригорьевку, Водяное и Талаковку, а из гранатометов - Новотроицкое. По Широкино огонь вел вражеский танк, а по Марьинке и Новотроицком - снайпер.

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Накануне министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер завиял, что переговоры министров иностранных дел "Нормандской четверки" во вторник, 19 ноября, не дали никаких конкретных результатов. Ранее министр иностранных дел  Климкин сообщил, что участники переговоров не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" Минских договоренностей из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Напомним, 29 ноября в Минске состоялся Саммит министров иностранных дел "Нормандской четверки".

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.

Как писал ранее Сергей Рахманин в статье на страницах "Зеркала недели. Украина", информация, полученная от источников, анализ зарубежной прессы позволяют предположить, что никто из участников берлинской встречи не остался доволен ее итогами. Подробнее о встрече "Нормандской четверки" в Берлине читайте в статье "Геймер и Таймер".

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики АТО Авдеевка Широкино Мариуполь
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