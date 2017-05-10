Боевики используют российскую технику с "парада" для эскалации конфликта в Донбассе – разведка

Запрещенная "Минском" техника будет использоваться для провокаций и обстрелов мирного населения.

"Парадная" техника российских наемников и террористов продолжит воевать в АТО Vk.com/Геннадий Дубовой

Командование российско-оккупационных войск приказало террористам отправить военную технику, которая использовалась на "" в террористических организациях "Л-ДНР", на передовую, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Запрещенная Минскими договоренностями российская техника, которая была представлена на так называемых "парадах 9 мая" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, будет направлена на вооружение в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

По данным разведчиков, она будет использоваться "для осуществления дальнейших провокационных обстрелов мирного населения и подразделений сил АТО".

Как сообщалось ранее, во время репетиции в террористической группировке "ДНР" так называемого "Парада Победы", была использована российская военная техника, которая выдавалась за "трофейную", добытую в боях с ВСУ.

Ранее заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг предупредил, что проведение "парада" по случаю 9 мая с участием военной техники в Донецке будет считаться нарушением Минских соглашений. Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко заявил, что "парад" в Донецке проведут, а представители ОБСЕ не имеют права проверять технику, которая участвует в параде.