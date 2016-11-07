Топ Новости
<
>

Боевики использовали против сил АТО в Авдеевке и Луганском танки и БМП

7 ноября в 08:44

Террористы сосредоточили большую часть провокаций на Мариупольском направлении. 

учения ВСУ АТО военные_3
Противник продолжает провоцировать силы АТО
Facebook/Міністерство оборони України
За минувшие сутки, с 6 на 7 ноября, российско-террористические войска открывали огонь по позициям украинских войск в Донбассе 52 раза, сообщает штаб АТО.

На Мариупольском направлении противник нарушил перемирие 32 раза. Так, укрепления ВСУ в районе Староигнатовки, Новотроицкого и Гнутово враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, а возле Березового применил вооружение БМП и гранатометы. В районах Марьинки, Павлополя, Талаковки и Водяного террористы применяли против сил АТО минометы калибров 82 и 120 мм. В Красногоровке боевики, помимо минометов, применили танк. По позициям ВСУ в Широкино противник вел огонь из пулеметов, минометов, оружия БМП и ствольной артиллерию калибров 122 и 152 мм. 

На Луганском направлении противник нарушил режим прекращения огня 12 раз. В районах Счастья, Желтого и Новоалександровки террористы применяли гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, а в Станице Луганской, кроме указанного оружия, использовали также минометы калибра 82 мм и снайперов.

Читайте также: Наблюдатели ОБСЕ насчитали 8 тысяч обстрелов за неделюв зоне АТО

На Донецком направлении враг обстрелял силы АТО 8 раз. В Новотроицком боевики применили против ВСУ стрелецкое оружие, а в Зайцевом – гранатометы и минометы калибра 82 мм. Позиции ВСУ у Троицкого противник обстреливал из минометов калибра 120 мм, а в Авдеевке и Луганском – использовал танки БМП, и минометы калибра 82 и 120 мм.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги ВСУ АТО террористы
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.58
EUR 28.37
Последние новости