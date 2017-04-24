Боевики использовали минометы на всех направлениях зоны АТО

Один украинский военный погиб, еще двое бойцов получили ранения.

В течение суток оккупанты в АТО обстреливали позиции ВСУ из 82-миллиметровых минометов Пресс-центр АТО/Facebook

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 23 апреля, 34 раза обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются.

На донецком направлении боевики огнем из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов накрыли позиции украинских военных вблизи Троицкого. Под обстрел из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Авдеевка. По защитникам Песков, Луганского и Новоселовки Второй оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Опорные пункты бойцов ВСУ вблизи шахты "Бутовка" и Невельского попали под вражеский обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а рядом с Зайцевым – из стрелкового оружия. Кроме того, по Луганскому террористы били из вооружения БМП, а в Авдеевке активно работали вражеские снайперы.

На мариупольском направлении под огонь из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов попали Тарамчук и Марьинка. Вооружение БТР, автоматические гранатометы и пулеметы крупных калибров оккупанты применили вблизи Гнутово, а стрелковое оружие - неподалеку от Широкино. Морских пехотинцев под Водяным и Павлополем обстреливали вражеские снайперы.

На луганском направлении боевики также использовали минометы калибра 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, из которых обстреливал защитников Новозвановки. Опорные пункты бойцов ВСУ вблизи Станицы Луганской оккупанты накрывали огнем БМП и гранатометов, а вооружение БТР и автоматические гранатометы применили под Новоалександровкой. Из гранатометов и стрелкового оружия противник бил по украинским военным вблизи Валуйского.

Напомним, накануне боевики 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. На протяжении дня террористы активно применяли минометы и бронетехнику.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников.