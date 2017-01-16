Боевики использовали крупнокалиберную артиллерию на мариупольском и донецком направлениях

Один украинский военный ранен.

Боевики использовали крупнокалиберную артиллерию на донецком и мариупольском направлениях Василий Артюшенко, ZN.UA

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 15 января, 60 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

На мариупольском направлении оккупанты использовали минометы, артиллерию, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из артиллерии калибра 122 мм обстреляли Гнутово, из минометов разных калибров – Павлополь, Красногоровку и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели обстрел Павлополя, Гнутово, Широкино и Красногоровки. Также в Широкино и Марьинке работал снайпер.

На луганском направлении боевики из минометов калибра 120 и 82 мм обстреляли Новозвановку и Троицкое. Новозвановку также накрыли огнем из гранатометов и стрелкового оружия. Из противотанковых ракетных комплексов оккупанты стреляли по позициям бойцов ВСУ в Золотом, Станице Луганской и Новоалександровке.

На донецком направлении оккупанты использовали артиллерию, минометы разных калибров и гранатометы. Из артиллерии калибра 152 мм обстреляли Авдеевку, из минометов – Новгородское и Доломитное, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Новгородское, Авдеевку и Верхнеторецкое.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".