Использовались гранатометы и стрелковое оружие боевиками и возле Марьинки и Широкино.

НВФ применяли стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы Facebook/Gennadiy Dubovoy

Незаконные вооруженные формирования 40 раз открывали огонь по позициям сил АТО, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

На мариупольском направлении зафиксировано 20 нарушений "режима тишины" в районе Водяного, Чермалык, Марьинки, Широкино, Гнутово, Павлополья и Старогнатовки. Использовались гранатометы и стрелковое оружие, возле Марьинки, Широкино и Гнутово зафиксировано снайперский огонь, а также миномет калибра 82-мм в районе Тарамчука.

На луганском направлении боевики открывали огонь по силам ВСУ 12 раз в районе Новоалександровки, Новозвановки, Балки Крутенькой, Трехизбенки и Станицы Луганской.

НВФ применяли стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. Так, по Новоалександровке, Новозвановке и в районе Балки Крутенькой враг применил против сил АТО минометы 120-го калибра.

На донецком направлении зафиксировано восемь обстрелов. Боевики использовали гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, Песков, Опытного, Новгородского и Верхнеторецка.

"За минувшие сутки, в районах проведения антитеррористической операции выявлено четыре пролета БПЛА противника" - сказано в сообщении.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.