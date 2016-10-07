Боевики ищут способ заблокировать канализации в Донецке из страха перед "украинскими ДРГ" - ИС

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Украинские ДРГ якобы активно перемещаются по подземным коммуникациям и нападают на боевиков.

В Донецке распространяются слухи об "украинских ДРГ" ДАН

В "МГБ ДНР" изучают возможность блокирования и контроля подземных коммуникаций в отдельных районах Донецка, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Согласно докладной записке на имя руководства "МГБ", украинские ДРГ якобы активно перемещаются по подземным коммуникациям и нападают на "военнослужащих" российско-террористических войск и мирных граждан, минируют и обстреливают "важные объекты" на территории города", - пишет он.

Отмечается, что ранее в Донецке распространялись слухи о том, как украинские диверсанты выскочили из канализационного люка, похитили некоего "российского полковника" и затем отрезали ему голову.

Ранее в Донецке недовольные жители заблокировали боевикам подъезд к артиллерийским позициям. В одном из районов города жители создали насыпь на дороге к огневой позиции боевиков и сымитировали его минирование с соответствующей маркировкой.