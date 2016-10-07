Боевики ищут способ заблокировать канализации в Донецке из страха перед "украинскими ДРГ" - ИС

Украинские ДРГ якобы активно перемещаются по подземным коммуникациям и нападают на боевиков.
"Согласно докладной записке на имя руководства "МГБ", украинские ДРГ якобы активно перемещаются по подземным коммуникациям и нападают на "военнослужащих" российско-террористических войск и мирных граждан, минируют и обстреливают "важные объекты" на территории города", - пишет он.
Отмечается, что ранее в Донецке распространялись слухи о том, как украинские диверсанты выскочили из канализационного люка, похитили некоего "российского полковника" и затем отрезали ему голову.
Ранее в Донецке недовольные жители заблокировали боевикам подъезд к артиллерийским позициям. В одном из районов города жители создали насыпь на дороге к огневой позиции боевиков и сымитировали его минирование с соответствующей маркировкой.ZN.UA