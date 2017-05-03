Боевики интенсифицировали обстрелы в АТО

За сутки погиб один украинский военный, еще семеро получили ранения.

За минувшие сутки погиб один украинский военный Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки боевики 62 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Один украинский военный погиб, еще семеро получили ранения. В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военных, командиры принимали решения на открытие огня в ответ.

На мариупольском направлении, украинские позиции возле Водяного боевики обстреляли из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские позиции возле Красногоровки обстреливались из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров. Под Гнутовим боевики применили минометы калибра 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы, пулеметы крупных калибров и стрелковое оружие, а под Славным – 82-миллиметровые минометы. Возле Широкиного и Новотроицкого боевики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Павлополя и Марьинки – из гранатометов различных систем. Украинские позиции возле Лебединского обстреливали из пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия, а позиции вблизи Чермалика – из стрелкового оружия. В районе Гнутового и Новотроицкого действовали снайперы боевиков.

На донецком направлении, украинские позиции возле Авдеевки обстреливали из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Луганского боевики вели огонь из 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Украинские позиции под Невельським обстреливали из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия, а возле шахты "Бутовка" боевики применили 82-миллиметровые минометы и пулеметы крупных калибров. Украинские позиции у Зайцевого боевики обстреляли из вооружения БМП, минометов калибра 82-мм и гранатометов разных систем, а возле Троицкого – из 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Авдеевки активно действовали снайперы боевиков.

На луганском направлении, украинские позиции возле Крымского и Новозвановки обстреливали из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Возле Катериновки боевики применили 82-миллиметровые минометы, а возле Троицкого стреляли из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новоалександровки боевики стреляли из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а у Валуйского и станицы Луганской – из противотанковых гранатометов.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.