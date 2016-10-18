Боевики игнорируют Минский меморандум, требующий отвода сил от Дебальцево - Олифер

Сегодня состоялась очередная видеоконференция Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
По ее словам, украинская сторона обратила внимание на данный факт в ходе состоявшейся сегодня, 18 октября, видеоконференции Контактной группы с участием представителей ОРДЛО.
"Особо украинская сторона обратила внимание на положения Меморандума от 19 сентября 2014 года, который, среди прочего, предусматривает контроль Украины за Дебальцево. В том числе, этим документом предусмотрена остановка подразделений сторон на линии соприкосновения, которая сложилась по состоянию на 19 сентября 2014 года, что было нарушено со стороны ОРДЛО", - написала она в Facebook.
Олифер также почеркнула, что террористические силы не выполнили пункты "Минска", касающиеся запрета тяжелых вооружений и техники в районе Комсомольского, Кумачово, Новоазовска и Саханки.
Помимо этого, пресс-секретарь рассказала, что представители ОРДЛО, в отличие от украинской стороны, не в полном объеме выполняют рамочное решение группы о разведении сил и средств.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.
Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.ZN.UA