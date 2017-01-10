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Боевики хотят выменять экс-мэра Славянска Штепу

10 января в 17:09

Штепа обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, а также в создании террористической группы или организации.

Нели Штепа
Штепа находится в списках по обмену со стороны боевиков
novostimira.net
В опубликованных народным депутатом Надеждой Савченко списках пленных на обмен, которых запрашивают представители боеввиков, есть бывшая мэр Славянска Неля Штепа.

Штепа находится на 517 позиции в списке. Всего боевики хотят выменять 524 человека.

Ранее Савченко, вопреки просьбам СБУ не делать этого, опубликовала списки пленных и пропавших без вести в ДонбассеПо словам народного депутата, Украиной разыскивается 494 без вести пропавших.

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Надежда Савченко / Facebook

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Напомним, Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по статьям, по которым проходит Штепа — пожизненное заключение.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Штепа Савченко боевики плен
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