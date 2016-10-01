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Боевики готовятся запустить новый КПВВ возле Золотого

1 октября в 13:31

Открытие пункта пропуска запланировано на 2 октября.

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Боевики откроют свой КПВВ "Золотое" в Луганской области
Дарка Олифер / Facebook

Боевики оборудуют новый пункт пропуска в районе поселка Золотое Луганской области в рамках подготовки к реализации рамочного соглашения о разведении сил и техники, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Подготовлена открытая автомобильный площадка, установлены модули для размещения таможенного и пограничных постов", - говорится в сообщении ГУР.

Также в разведке отметили, что открытие пункта пропуска запланировано на 2 октября.

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Ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" в одностороннем порядке прекратили пропуск людей напротив КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области.

Напомним, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская и Золотое, а также Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его реализации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документом, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

По материалам: ZN.UA
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