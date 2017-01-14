ДРГ боевиков дважды пытались атаковать позиции АТО под Мариуполем

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Среди украинских военнослужащих потерь нет.

ДРГ боевиков "ДНР" дважды пытались атаковать позиции украинских военных в Донбассе vk/club_donbasskih

На мариупольском направлении вчера, 13 января, произошли два боевых столкновения между силами АТО и диверсионно-разведывательными группами боевиков террористической организации "ДНР" , сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"21:07 в направлении населенного пункта Трудовский боевики обстреляли позиции украинских подразделений из крупнокалиберного пулемета и АГС. Всего было зафиксировано восемь разрывов", - говорится в сообщении штаба в Facebook.

Отмечается, что под прикрытием огня в сторону украинских военных выдвинулась вражеская ДРГ составом до семи человек, но под напором огня наших воинов боевики вынуждены были отойти.

"Уже через несколько минут украинские наблюдатели обнаружили очередной выход ДРГ противника. Командование украинских сил приняло решение по блокированию диверсантов силами резервных групп, в ходе чего произошло боевое столкновение с группой незаконных вооруженных формирований", - добавили в штабе АТО.

В результате столкновения один боевик получил смертельное ранение. Остальные диверсанты отошли в неизвестном направлении. Тело погибшего боевика эвакуировано силами украинских военных. При нем обнаружены документы, подтверждающие его причастность к незаконным вооруженным формированиям.

Кроме того, в этот же день в 21:07 был осуществлен выход ДРГ противника в направлении населенного пункта Петровское.

"За три минуты разведывательная группа противника численностью пять человек начала обстрел украинских позиций. После ее приближения на дистанцию эффективного огневого поражения по диверсантам противника был открыт огонь из стрелкового оружия. В результате прицельного огня со стороны украинских подразделений, разведывательная группа противника отошла в направлении населенного пункта Петровское. При этом боевики понесли потери", - отметили в штбе АТО.

Среди украинских военнослужащих потерь нет.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.