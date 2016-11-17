Боевики дважды использовали 152 мм пушки в районе Бердянского и Широкино

Больше всего вражеских обстрелов позиций сил АТо зафиксировано на мариупольском направлении.

Из минометов разных калибров, гранатометов оевики обстреливали Гнутово, Марьинку, Водяное и Широкино ДАН

За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ, сообщает штаб АТО.

Так, на мариупольском направлении зафиксировано 24 обстрела.

"В районе Бердянского и Широкино враг дважды использовал 152 мм пушки. Из минометов разных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Гнутово, Марьинку, Водяное, Широкино, Новотроицкое, Павлополь. Новотроицкое, Павлополь и Марьинку обстреливал и снайпер", - говорится в сообщении.

На луганском направлении боевики обстреливали Новозвановку из минометов, Сизое, Шаров Кут и Новоалександровку – из вооружения меньших калибров.

На донецком направлении российско-оккупационный контингент обстреливал Новгородское, Авдеевку и Луганское.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной

их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по

в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.