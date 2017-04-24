Боевики доставляют к передовым рубежам оружие, топливо и технику – ИС

Из-за отправки топлива "на фронт" на заправках в ОРЛО введен режим экономии бензина, на некоторых АЗС его нет вообще.

Оккупанты в Донбассе продолжают укреплять передовые рубежи Facebook/Gennadiy Dubovoy

Российско-террористические войска в Донбассе укрепляю собственные позиции ина передовые рубежи, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, на приморском направлении боевики и российские наемники усиливают вторую линию обороны и уплотняют боевые порядки. Между населенными пунктами Азов (бывшее Дзержинское) и Заиченко координаторы группы зафиксировали выдвижение группы бронетехники в составе четырех единиц БМП-2 и двух единиц МТ-ЛБ, а также двух взводов живой силы.

В районе Горловского водохранилища по направлению к переднему краю разместилась новая огневая группа террористов в составе грузовика "Урал" с зенитной установкой ЗУ-23-2 и двух "Камазов" с минометами калибра 120 мм.

На оккупированных террористической группировкой "ЛНР" территориях Луганской области отмечается усиленная переброска армейскими бензовозами топлива на Брянку и Кадиевку. За сутки координаторы зафиксировали две группы по четыре-пять бензовозов в каждой.

"Судя по всему, оперирующая в данном районе "7-я омсбр" оккупационных войск наращивает запасы ГСМ, что может быть свидетельством к подготовке к активным боевым действиям", - отмечает Дмитрий Тымчук.

При этом у террористов "ЛНР" наблюдается топливный кризис с перспективой обострения. Наиболее тяжелая ситуация – в северных оккупированных районах Луганской области. На автозаправках ОРЛО введено ограничение на заправку бензином от 10 до 15 литров на одну единицу частного автотранспорта. При этом на АЗС в Кадиевке (бывший Стаханов), Алчевске, Хрустальном (бывший Красный Луч) топлива нет вообще.

В начале апреля сообщалось о том, что российско-террористические войска в Донбассе по указанию Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ проводят изменения в орг-штатной структуре и наращивают количество бронетехники в составе подразделений и частей.