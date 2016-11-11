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Боевики "ДНР" усиливают охрану своих "военных и государственных лидеров" - ИС

11 ноября в 11:29

Данное "указание" отдано якобы в связи с возможными попытками покушений и диверсий силами спецопераций ВСУ.

Дмитрий Тымчук
Тымчук отметил, что Захарченко пытается полностью контролировать высоких «чиновников», сомневаясь в их лояльности
sled.net.ua

Сотрудники "МГБ ДНР" получили указание "усилить охрану военных и государственных деятелей республики", сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Данное указание отдано якобы в связи с возможными попытками покушений и диверсий Силами спецопераций ВС Украины. Однако в среде боевиков распространяется информация, что таким образом главарь "ДНР" А.Захарченко пытается полностью контролировать командный состав "1-го АК ДНР" и высоких "чиновников", сомневаясь в их лояльности", - написал Тымчук в Facebook.

Он также добавил, что ранее подобным образом начал использовать "МГБ ЛНР" главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий под тем же предлогом.

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Ранее группа "ИС" сообщала о том, что в "ДНР" проходят масштабные задержания сотрудников "полиции" по подозрению в убийстве "Моторолы". По имеющимся данным, Захарченко использует ликвидацию "Моторолы" для устранения неугодных лиц.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ДНР Захарченко Тымчук ЛНР
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