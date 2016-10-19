Боевики "ДНР" передали Украине 23 заключенных — омбудсмен

Осужденные самостоятельно изъявили желание отбывать наказание на не оккупированной территории Украины.

На сегодняшний день было перемещено 133 осужденных с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Андрей Товстыженко, ZN.UA

Боевики террористической организации "ДНР" 19 октября передали на подконтрольную Украине территорию еще 23 осужденных (среди которых одна женщина), отбывавших наказание в тюрьмах на оккупированной территории, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Переданы еще 23 осужденных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы в так называемой "ДНР" и изъявили желание быть перемещены для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

У омбудсмена отметили, что на сегодняшний день с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей уже перемещено 133 осужденных.

Ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что Украина и Россия договорились о передаче заключенных из Симферопольского СИЗО.

Ранее украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске передала ОБСЕ списки из 684 пропавших без вести и 114 удерживаемых в заложниках граждан Украины. Среди тех, кого боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" незаконно лишили свободы, есть и военнослужащие, и гражданские лица.