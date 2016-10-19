Боевики "ДНР" передали Украине 23 заключенных — омбудсмен

Осужденные самостоятельно изъявили желание отбывать наказание на не оккупированной территории Украины.
Боевики террористической организации "ДНР" 19 октября передали на подконтрольную Украине территорию еще 23 осужденных (среди которых одна женщина), отбывавших наказание в тюрьмах на оккупированной территории, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.
"Переданы еще 23 осужденных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы в так называемой "ДНР" и изъявили желание быть перемещены для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
У омбудсмена отметили, что на сегодняшний день с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей уже перемещено 133 осужденных.
Ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что Украина и Россия договорились о передаче заключенных из Симферопольского СИЗО.
Ранее украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске передала ОБСЕ списки из 684 пропавших без вести и 114 удерживаемых в заложниках граждан Украины. Среди тех, кого боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" незаконно лишили свободы, есть и военнослужащие, и гражданские лица.ZN.UA