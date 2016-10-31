Боевики "ДНР" передали Украине 23 заключенных

Среди заключенных одна женщина и 11 лиц, которые приговорены к пожизненному заключению.

На сегодняшний день с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей уже перемещено 131 осужденного Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство юстиции Украины совместно с офисом уполномоченного Верховной Рады по правам человека 31 октября вернули на контролируемые правительством территории еще 23 осужденных, которые отбывали наказание в тюрьмах "ДНР".

"Среди них 1 женщина и 11 лиц, которые осуждены к наказанию в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

В министерстве отметили, что благодаря этому общее количество заключенных, которых удалось вернуть на подконтрольные территории, возросло до 131 человека.

В Минюсте добавили, что все заключенные перемещены в Мариупольское СИЗО. Пять осужденных подали заявления о направлении их в учреждения Донецкой области, остальные будут вывезены в ближайшее время в учреждения исполнения наказания в других регионах.

Ранее сообщалось, что боевики террористической организации "ДНР" 19 октября передали на подконтрольную Украине территорию 23 осужденных (среди которых одна женщина), которые отбывали наказание в тюрьмах на оккупированной территории.

Ранее украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске передала ОБСЕ списки из 684 пропавших без вести и 114 удерживаемых в заложниках граждан Украины. Среди тех, кого боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" незаконно лишили свободы, есть и военнослужащие, и гражданские лица.