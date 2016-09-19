Боевики "ДНР" обвинили ВСУ в обстрелах из мин несуществующего калибра - ИС

На вооружении ВСУ никогда не существовало мин калибра 80 мм.

На вооружении ВСУ никогда не существовало мин калибра 80 мм. @azov_gallery

Согласно заявлению "заместителя командующего ОК ДНР" Басурина, украинскими войсками по территории "ДНР" "было выпущено 42 мины калибра 80 мм", тогда как на вооружении ВСУ и других вооруженных формирований Украины никогда не было и нет минометов калибра 80 мм - сообщил Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление" на своей странице в Facebook.

Также Тымчук сообщил о том, что руководство террористических организаций "Л-ДНР" заявляет о "срыве мирных договоренностей" со стороны Украины и "насчитало" 90 обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки.

Ранее украинская сторона СЦКК заявила о грубом нарушении боевиками режима прекращения огня. Боевики соблюдали договоренности лишь двое суток.

"Уже начиная со 2 сентября НВФ ОРДО и ОРЛО начали снова использовать запрещенное минскими договоренностями вооружение - зафиксировано 1 разрыв 120-мм мины. А уже 5 сентября НВФ ОРДО и ОРЛО выпустили по территории подконтрольной правительству Украины 37 мин калибром 120-мм и 52 мины калибром 82-мм", - рассказал генерал-майор Борис Кременецкий.