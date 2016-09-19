Боевики "ДНР" обвинили ВСУ в обстрелах из мин несуществующего калибра - ИС

На вооружении ВСУ никогда не существовало мин калибра 80 мм.
Согласно заявлению "заместителя командующего ОК ДНР" Басурина, украинскими войсками по территории "ДНР" "было выпущено 42 мины калибра 80 мм", тогда как на вооружении ВСУ и других вооруженных формирований Украины никогда не было и нет минометов калибра 80 мм - сообщил Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление" на своей странице в Facebook.
Также Тымчук сообщил о том, что руководство террористических организаций "Л-ДНР" заявляет о "срыве мирных договоренностей" со стороны Украины и "насчитало" 90 обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки.
Ранее украинская сторона СЦКК заявила о грубом нарушении боевиками режима прекращения огня. Боевики соблюдали договоренности лишь двое суток.
"Уже начиная со 2 сентября НВФ ОРДО и ОРЛО начали снова использовать запрещенное минскими договоренностями вооружение - зафиксировано 1 разрыв 120-мм мины. А уже 5 сентября НВФ ОРДО и ОРЛО выпустили по территории подконтрольной правительству Украины 37 мин калибром 120-мм и 52 мины калибром 82-мм", - рассказал генерал-майор Борис Кременецкий.ZN.UA