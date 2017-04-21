Боевики "ДНР" обстреляли собственные позиции — разведка

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Террористы продолжают обвинять силы АТО в обстрелах.

Террористы обстреливают собственные передовые позиции с целью дискредитации сил АТО vk/club_donbasskih

Боевикивсе чаще обстреливают свои передовые позиции, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"На передовых позициях противника участились случаи обмена обстрелами для проверки бдительности соседей с последующим обвинением в обстрелах сил АТО. Кроме того, "ведение дружественного огня" личный состав противника практикует во время пристрелки вооружения. В частности, военнослужащие 1 отдельного батальона специального назначения (Донецк) 1 АК в ходе пристрелки стрелкового оружия обстреляли позиции 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК", - говорится в сообщении ГУР.

Ранее в ГУР сообщили, что российские командиры террористической группировки "ДНР" заставляют подчиненных боевиков сдавать деньги на "оборону" и затем разворовывают их.