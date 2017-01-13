Боевики "ДНР" готовы передать Киеву тела трех погибших бойцов ВСУ

Передача тел должна состояться в городском морге больницы имени Калинина в центре Донецка.
Как сообщают подконтрольные террористам СМИ, ссылаясь на так называемое "оперативное командование ДНР", передача тел состоится в городском морге больницы имени Калинина в центре оккупированного Донецка.
Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.
Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.ДАН