Боевики "ДНР" готовы передать Киеву тела трех погибших бойцов ВСУ

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Передача тел должна состояться в городском морге больницы имени Калинина в центре Донецка.

Боевики ОРДО отдадут Украине тела трех погибших военнослужащих

В так называемой "ДНР" заявили о готовности 13 января передать Украине тела трех украинских военнослужащих, подорвавшихся на мине в 500 метрах от передовых позиций боевиков в районе села Октябрь.

Как сообщают подконтрольные террористам СМИ, ссылаясь на так называемое "оперативное командование ДНР", передача тел состоится в городском морге больницы имени Калинина в центре оккупированного Донецка.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.