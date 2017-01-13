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Боевики "ДНР" готовы передать Киеву тела трех погибших бойцов ВСУ

13 января в 13:04

Передача тел должна состояться в городском морге больницы имени Калинина в центре Донецка.

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В так называемой "ДНР" заявили о готовности 13 января передать Украине тела трех украинских военнослужащих, подорвавшихся на мине в 500 метрах от передовых позиций боевиков в районе села Октябрь.

Как сообщают подконтрольные террористам СМИ, ссылаясь на так называемое "оперативное командование ДНР", передача тел состоится в городском морге больницы имени Калинина в центре оккупированного Донецка.

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Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

По материалам: ДАН
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Тэги ДНР Донецк боевики
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