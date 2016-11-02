Боевики "ДНР" доукомплектовывают подразделения местным населением – ИС

Руководящие должности занимают наемники из РФ.

Боевики призывают на военную службу местное население, чтобы доукомплектовать части и подразделения "1-го АК ДНР" facenews.ua

Командованием "1-го АК ДНР" принимаются меры по доукомплектованию частей и подразделений личным составом до штатной потребности. В частности, для этого они призывают на военную службу местное население, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, Тымчук отмечает, что местные жители демонстрируют откровенное нежелание местных жителей вступать в ряды террористов.

"В Пантелеймонове (п.г.т. в Горловском горсовете Донецкой области) военнообязанным мужчинам были вручены повестки с требованием прибыть в военкомат. Однако, согласно рапорту руководства военкомата, порядка 60% получивших повестки проигнорировали данное требование", - добавляет он.

Также, по данным "ИС", текущий некомплект подразделений личного состава "1-го АК ДНР" в основном покрывается за счет доукомплектования российскими наемниками.

"Так, в военкомат н.п.Макеевка прибыла группа (порядка 25 чел) наемников из Санкт-Петербурга, большинство из которых ранее принимали участие в боевых действиях в Чечне. Прибывшие наемники направляются на должности заместителей командиров взводов мотострелковых и минометных подразделений", - рассказывает координатор "ИС".

Напомним, двумя днями ранее в Донецк прибыла очередная "мобильная огневая группа" оккупантов. Огневая группа должна будет прикрывать действия "пехоты" на направлении Петровский район Донецка - Марьинка.