Боевики "ДНР" доукомплектовывают подразделения местным населением – ИС

Руководящие должности занимают наемники из РФ.
Вместе с тем, Тымчук отмечает, что местные жители демонстрируют откровенное нежелание местных жителей вступать в ряды террористов.
"В Пантелеймонове (п.г.т. в Горловском горсовете Донецкой области) военнообязанным мужчинам были вручены повестки с требованием прибыть в военкомат. Однако, согласно рапорту руководства военкомата, порядка 60% получивших повестки проигнорировали данное требование", - добавляет он.
Также, по данным "ИС", текущий некомплект подразделений личного состава "1-го АК ДНР" в основном покрывается за счет доукомплектования российскими наемниками.
"Так, в военкомат н.п.Макеевка прибыла группа (порядка 25 чел) наемников из Санкт-Петербурга, большинство из которых ранее принимали участие в боевых действиях в Чечне. Прибывшие наемники направляются на должности заместителей командиров взводов мотострелковых и минометных подразделений", - рассказывает координатор "ИС".
Напомним, двумя днями ранее в Донецк прибыла очередная "мобильная огневая группа" оккупантов. Огневая группа должна будет прикрывать действия "пехоты" на направлении Петровский район Донецка - Марьинка.ZN.UA