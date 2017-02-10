Боевики "ДНР" более часа удерживали патруль ОБСЕ на "нулевом" блокпосту под Горловкой

Террористы обыскали автомобили мониторинговой миссии.
"Патруль СММ ОБСЕ задерживают на "нулевом" блокпосту так называемой "ДНР" возле Горловки уже больше часа. Недопустимо", сообщила пресс-служба СММ в микроблоге в Twitter вечером в пятницу, 10 февраля.
В ОБСЕ уточнили, что сотрудников миссии отпустили, продержав на блокпосту 70 минут. В это время террористы обыскивали автомобили СММ.
Озброєнні члени так зв. "ДНР" обшукали машини СММ на нульовому блокпості. Патруль відпустили, протримавши 70 хв. на блокпостах— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 10 лютого 2017 р.
Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 3856 случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе.
По словам замглавы СММ Александра Хуга, наблюдатели ОБСЕ неоднократно встречали на оккупированной территории людей, которые называли себя военнослужащими российской армии.
"Наши наблюдатели, включая меня, встречались с людьми, которые утверждают, что они являются членами подразделений Российской Федерации. Подчеркиваю, что именно эти люди утверждали, что они являются частью этих подразделений", - отметил Хуг.ZN.UA