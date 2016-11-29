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Боевики большинство обстрелов сосредоточили на мариупольском направлении

29 ноября в 07:55

Враг стрелял из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и вооружения БМП по Красногоровке, Широкиному и Старогнатовке.

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На донецком направлении НВФ вели огонь по позициям ВСУ в окрестностях Авдеевки и Луганского
ДАН
За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ, сообщает во вторник утром, 29 ноября, пресс-центр штаба АТО. 

"Враг большинство обстрелов опять сосредоточил на мариупольском направлении. Российско-оккупационные войска стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и вооружения БМП по Красногоровке, Широкиному, Старогнатовке, Марьинке, Талаковке. По Новотроицкому, Гнутовому и Марьинке огонь вел снайпер", - говорится в сообщении. 

На луганском направлении обстрелы боевиков были сконцентрированы на окрестностях Крымского: применялись зенитные установки, гранатометы, минометы, вооружение БМП и другое вооружение. Кроме того, обстрелам подверглись Новоалександровка и Новозвановка. Окресности Станицы Луганской обстреливал снайпер. 

На донецком направлении НВФ вели огонь по позициям ВСУ в окрестностях Авдеевки и Луганского – применялись минометы, гранатометы, стрелковое оружие и БМП.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги граната Луганск Марьинка ВСУ Мариуполь
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