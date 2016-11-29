Боевики большинство обстрелов сосредоточили на мариупольском направлении

Враг стрелял из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и вооружения БМП по Красногоровке, Широкиному и Старогнатовке.
"Враг большинство обстрелов опять сосредоточил на мариупольском направлении. Российско-оккупационные войска стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и вооружения БМП по Красногоровке, Широкиному, Старогнатовке, Марьинке, Талаковке. По Новотроицкому, Гнутовому и Марьинке огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.
На луганском направлении обстрелы боевиков были сконцентрированы на окрестностях Крымского: применялись зенитные установки, гранатометы, минометы, вооружение БМП и другое вооружение. Кроме того, обстрелам подверглись Новоалександровка и Новозвановка. Окресности Станицы Луганской обстреливал снайпер.
На донецком направлении НВФ вели огонь по позициям ВСУ в окрестностях Авдеевки и Луганского – применялись минометы, гранатометы, стрелковое оружие и БМП.
Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA