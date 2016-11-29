Боевики большинство обстрелов сосредоточили на мариупольском направлении

Враг стрелял из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и вооружения БМП по Красногоровке, Широкиному и Старогнатовке.

На донецком направлении НВФ вели огонь по позициям ВСУ в окрестностях Авдеевки и Луганского ДАН

За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ, сообщает во вторник утром, 29 ноября, пресс-центр штаба АТО.

"Враг большинство обстрелов опять сосредоточил на мариупольском направлении. Российско-оккупационные войска стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и вооружения БМП по Красногоровке, Широкиному, Старогнатовке, Марьинке, Талаковке. По Новотроицкому, Гнутовому и Марьинке огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.

На луганском направлении обстрелы боевиков были сконцентрированы на окрестностях Крымского: применялись зенитные установки, гранатометы, минометы, вооружение БМП и другое вооружение. Кроме того, обстрелам подверглись Новоалександровка и Новозвановка. Окресности Станицы Луганской обстреливал снайпер.

На донецком направлении НВФ вели огонь по позициям ВСУ в окрестностях Авдеевки и Луганского – применялись минометы, гранатометы, стрелковое оружие и БМП.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместнойих реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы пов Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".