Боевики больше 40 раз обстреляли позиции сил АТО в Донбассе

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У Марьинки огонь вел снайпер.

Боевики "ДНР" и "ЛНР" 44 раза обстреляли позиции сил АТО за 31 декабря 2016 года vk/club_donbasskih

Боевики ОРДЛО за прошедшие сутки, 31 декабря, совершили 44 обстрела позиций украинских военных в Донбассе, сообщили в пресс-центр штаба АТО.

"На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии противник вел огонь в направлении украинских позиций в районе Водяного. Вблизи Широкино использовал 120 и 82-мм минометы. У Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия стрелял по Водяному, Широкино, Павлополю, Гнутово, Чермалыку, Красногоровке и Старогнатовке", - говорится в сообщении.

Также в штабе АТО отметили, что на донецком направлении из 82-мм минометов боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Луганского. Из гранатометов и стрелкового оружия - у Авдеевки, Майорска, Южного, Зайцево, Луганского и Крутой Балки.

На луганском направлении из гранатометов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Новозвановка, Станицы Луганской и Кондрашевки Новой.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".