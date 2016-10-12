Боевики били по позициям сил АТО в Широкино из артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов

В Авдеевке боевики использовали также ствольную артиллерию калибра 122 мм.

Противник предпринял вооруженные провокации в районах Новоалександровки и Новозвановки Facebook/Gennadiy Dubovoy

Боевики за минувшие сутки 44 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в среду утром, 12 октября.

На мариупольском направлении зафиксировано 34 обстрела. Нарушая режим тишины, противник несколько раз открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм по Широкино и Водяному. В направлении Тарамчука, Марьинки, Талаковки и Лебединского боевики использовали минометы 82 и 120 калибров. Интенсивность ведения огня оккупантами на этом участке линии разграничения сохранялась днем и ночью.

На луганском направлении зафиксировано семь нарушений режима тишины. Противник предпринял вооруженные провокации в районах Новоалександровки и Новозвановки. Силы АТО были обстреляны из гранатометов, пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия, а также из минометов одновременно.

На донецком направлении состоялось три обстрела. В частности, по защитникам Новгородского зафиксировано огонь снайпера. Также в этом районе противник вел огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В Авдеевке, кроме указанного оружия боевики использовали также ствольную артиллерию калибра 122 мм.

"С целью удержания занимаемых районов и недопущения прорыва противника на подконтрольные украинской стороне территории, силы АТО несколько раз были вынуждены открывать огонь, при этом используя только пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Обязательным условием для начала разведения сил является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорированиесоглашения о разведении сторон в Донбассе. Противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.