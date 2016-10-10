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Боевики били по позициям сил АТО в Марьинке из минометов 82 калибра

10 октября в 08:25

А по позициям украинских сил в Широкино противник использовал ствольную артиллерию калибра 122мм.

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На мариупольском направлении зафиксировано 16 обстрелов
Facebook/Gennadiy Dubovoy
Боевики за минувшие сутки 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО в Донбассе, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в понедельник утром, 10 октября. 

На мариупольском направлении зафиксировано 16 обстрелов. Противник нарушил режим тишины в районах Марьинки, Гранитного и Павлополя, применив гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие. По Марьинке боевики, кроме этого, использовали минометы 82 калибра, а по Широкино - ствольную артиллерию калибра 122мм. 

На донецком направлении зафиксировано четыре обстрела. Под вражеским огнем из боевой машины пехоты, гранатометов, пулеметов крупного калибра, стрелкового оружия оказались защитники Новгородского, а по укреплением Вооруженных сил Украины в Авдеевке противник вел огонь из минометов 82 калибра.

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Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

Тем не менее, 7 октября СММ ОБСЕ подтвердила завершения разведения сил в одной из "зон безопасности" в Донбассе у Петровского. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина боевики Марьинка обстрел АТО
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