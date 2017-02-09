Боевики батальона "Сомали" взяли на себя ответственность за убийство Гиви - СМИ

По словам одного из террористов, во время боя под Авдеевкой Гиви приказал накрыть артиллерийским огнем собственные позиции.

Боевика убрали свои же, брошенные "командиром" под огонь артиллерии ДАН

Четыре боевика батальона "Сомали" взяли на себя ответственность за убийство его командира, боевика так называемой "ДНР"(позывной "Гиви"), сообщает " Новая газета ".

Издание ссылается на собственный источник – представившегося бойцом батальона "Сомали" гражданина Российской Федерации Игоря Мыльцева с позывным "Француз". При этом данные москвича есть на сайте "Миротворец".

"Ему отомстил бы любой", - сообщил Мыльцев журналистам.

По его словам, любой подчиненный Гиви мог убить его в отместку за то, что командир бросил их во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года. Он также считает версию о причастности Службы безопасности Укарины к убийству боевика абсурдной.

"СБУ за линию разграничения не переходят", - добавил он.

Во время боев под Авдеевкой инициатива с самого начала обострения принадлежала украинским военным. Со стороны боевиков НВФ в них принимал участие и батальон Толстых. Во время одного из боев за авдеевскую промзону Гиви был ранен. Ранение "боевого командира" щироко освещалось сепаратистскими СМИ. Однако "Француз" утверждает, что в нем на самом деле не было ничего героического: опасаясь за собственную жизнь, Толстых сам выстрелил себе в ногу.

"Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали в госпиталь дежурные врачи. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть наши позиции из артиллерии, несмотря на то, что мы там были, а он думал, что нас уже нет в живых!", - рассказал Мыльцев.

Покинуть позиции самостоятельно Гиви не мог, так как в этом случае российские кураторы судили бы его за дезертирство. Кроме того, по словам Француза, главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко требовал стоять на позициях до конца.

"Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак. И тут он, наверно, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия", - поделился воспоминаниями россиянин.

После покушения на боевика "ДНР", гражданина Российской Федерации Арсения Павлова (позывной "Моторола") Толстых всерьез опасался за свою жизнь, и даже вывез свою семью в Приднестровье. Боевик планировал выехать туда сам, но не успел.

Признавшийся в убийстве Гиви Француз, готов отомстить и другим представителям оккупационных "властей" в Донбасе.

"Я в розыске МГБ (так называемое "Министерство государственной безопасности ДНР") и ранен немного, еще три человека ушли в подполье. Захарченко теперь есть, за что переживать", - отметил он.

Издание отмечает, что в статусе Француза в социальной сети "Вконтакте" вскоре после покушения на Гиви появилась запись.

"Собаке собачья смерть! Гиви, это тебе за пацанов, погибших под Авдеевкой! Захарченко, ты следующий!", - говорится в послании Мыльцева.

Ранее стало известно, что утром 8 февраля боевик "ДНР", глава вооруженной группировки "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", был убит в Донецке. Помещение, где находился боевик, как сообщается, поразили из огнемета "Шмель".

Напомним, вечером 16 октября стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по прозвищу "Моторола". Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. Моторола находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию Моторолы, высказав предположение, что его устранили российские спецслужбы.