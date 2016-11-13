Боевики 64 раза за сутки обстреляли позиции ВСУ

На мариупольском направлении зафиксировано 43 обстрела.
В частности, на мариупольском направлении зафиксировано 43 обстрела. По окрестностям Марьинки и Широкиного боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 152 мм, а по Талаковке – калибра 122 мм. Минометной огонь боевиками велся по позициям ВСУ в Широкином, Водяном, Талаковке, Красногоровке и Богдановке. Кроме того, Широкино, Лебединское, Водяное, Павлополь, Тарамчук и Талаковка были обстреляны из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения БМП. Снайперскому обстрелу со стороны НВФ подверглись Широкино и Павлополь.
На луганском направлении боевики нарушали режим прекращения огня 15 раз: из стрелкового оружия, гранатометов и минометов обстреливали Крымское, Новозвановку, Валуйское, Малиновое, Новоалександровку и Троицкое, а Новозвановку и Троицкое – еще и из ствольной артиллерии калибра 122 мм.
На донецком направлении боевики минометным огнем накрывали Авдеевку, а артиллерийским, из орудий калибра 122 мм, - Тоненькое.Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области. ZN.UA