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Боевики 64 раза за сутки обстреляли позиции ВСУ

13 ноября в 09:16

На мариупольском направлении зафиксировано 43 обстрела.

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По окрестностям Марьинки и Широкиного боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 152 мм
Facebook/Gennadiy Dubovoy
За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 64 раза обстреляли позиции ВСУ в зоне проведения АТО активно, при этом, используя артиллерию и гранатометы, сообщает пресс-служба штаба АТО.

В частности, на мариупольском направлении зафиксировано 43 обстрела. По окрестностям Марьинки и Широкиного боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 152 мм, а по Талаковке – калибра 122 мм. Минометной огонь боевиками велся по позициям ВСУ в Широкином, Водяном, Талаковке, Красногоровке и Богдановке. Кроме того, Широкино, Лебединское, Водяное, Павлополь, Тарамчук и Талаковка были обстреляны из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения БМП. Снайперскому обстрелу со стороны НВФ подверглись Широкино и Павлополь.

На луганском направлении боевики нарушали режим прекращения огня 15 раз: из стрелкового оружия, гранатометов и минометов обстреливали Крымское, Новозвановку, Валуйское, Малиновое, Новоалександровку и Троицкое, а Новозвановку и Троицкое – еще и из ствольной артиллерии калибра 122 мм.

На донецком направлении боевики минометным огнем накрывали Авдеевку, а артиллерийским, из орудий калибра 122 мм, - Тоненькое.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел боевики ВСУ Троицкое Широкино
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