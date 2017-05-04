Боевики 52 раза стреляли по позициям сил АТО

Ранения получили 9 украинских солдат.

Девять украинских солдат ранены в зоне АТО за сутки Пресс-центр АТО/Facebook

Боевики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" за минувшие сутки 52 разав Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За минувшие сутки девять военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

На донецком направлении огнем из танка, минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял опорные пункты в районе Авдеевки. 82-мм минометы, вооружения БМП, гранатометы и пулеметы больших калибров враг применял по позициям близ населенного пункта Пески, а по опорным пунктам вблизи Луганского - 120-мм минометы и вооружения БМП. По защитникам Каменки противник бил из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам шахты "Бутовка" - из 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и пулеметов крупных калибров. Из минометов калибра 82-мм и гранатометов бил по позициям вблизи Троицкого и Верхнеторецкого. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам неподалеку Зайцево. В районе населенного пункта Пески действовали вражеские снайперы.

На приморском направлении артиллерию калибра 122-мм, 82-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил по позициям вблизи Водяного. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам вблизи Павлополя. Из минометов калибра 120-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Гнутово, а из переносной реактивной системы Град "Партизан", минометов калибра 82-мм, вооружения БМП враг бил по защитникам Широкино. Из минометов калибра 82-мм противник бил по позициям вблизи Красногоровки, а по опорным пунктам вблизи Марьинки - из гранатометов и пулеметов. В районе Водяного, Новотроицкого и Новомихайловки активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов 120-мм калибра накрывал позиции вблизи Крымского, а 82-мм минометы, гранатометы и пулеметы больших калибров применял вблизи Новозвановки и Новоалександровки. Кроме того, защитников Новоалександровки боевики обстреляли из вооружения БМП, а защитников Троицкого - из автоматических гранатометов. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям рядом станицы Луганской и Лобачева. В районе Новоалександровки активизировались вражеские снайперы.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.