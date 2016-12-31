Боевики 48 раз за сутки обстреляли позиции сил АТО

В районе Попасной шел бой.
На мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино и Талаковку из минометов калибра 120 мм и 82 мм, Водяное, Талаковку, Павлополь, Марьинку, Широкино, Лебединское и Гнутово – из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов.
На донецком направлении боевики из стрелкового оружия обстреливали Троицкое, Авдеевку, Луганское, Зайцево, Пивденное, Верхнеторецкое и Опытное.
На луганском направлении боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм по Новозвановке, из гранатометов и стрелкового оружия – по Станице Луганской, Новозвановке, Кондрашовке Новой, Новоалександровке и урочищу Красное Глинище.
"В районе Попасной произошло боевое столкновение – атака боевиков отбита, противник понес потери и отступил.", - отмечают в штабе.
Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.
Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA